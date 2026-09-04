Die Zahl der direkt aus dem Wrack in 554 Metern Tiefe geborgenen Leichen steigt damit auf vier. 16 Menschen werden weiterhin vermisst, wie Üstel in Kyrenia sagte.<BR \/><BR \/>Die Fähre „Filo Jet“ war am Sonntag kurz nach dem Auslaufen aus dem nordzyprischen Hafen der Stadt Kyrenia (türkisch: Girne) gekentert. Aus noch ungeklärten Gründen drang Wasser ein, der Katamaran lief voll, kippte zur Seite und sank schließlich wenige Kilometer vor der zypriotischen Küste. 239 Passagiere konnten gerettet werden. Ein Spezialteam aus der Türkei macht das Wrack am Mittwoch mit Hilfe ferngesteuerter Unterwasserfahrzeuge ausfindig.