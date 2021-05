Zyklon an der Westküste Indiens – Tote und schwere Schäden

Mindestens 6 Menschen seien in den Bundesstaaten Karnataka und Kerala gestorben, berichtete am Sonntag die Zeitung „Indian Express“.In den beiden Bundesstaaten sowie dem bei Touristen beliebten Goa hatten seit Freitag sintflutartige Regenfälle und starker Wind zu Überschwemmungen und schweren Schäden geführt. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt oder zerstört und Bäume entwurzelt.Hunderttausende Menschen aus diesen Gebieten sowie den angrenzenden Bundesstaaten Maharashtra und Gujarat seien in Sicherheit gebracht worden. Entlang der Küste waren mehr als 100 Rettungsteams des nationalen Katastrophenschutzes im Einsatz.Laut einer Prognose der indischen Wetterbehörde sollte der tropische Wirbelsturm, der sich über dem Arabischen Meer gebildet hatte und dann an Kerala und Karnataka vorbeigezogen war, am Dienstag an der Küste Gujarats auf Land treffen. Die Behörde warnte vor Böen mit bis zu 175 Kilometern pro Stunde und schweren Schäden.

apa/dpa