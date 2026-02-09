<p>Am Sonntag, 15. Februar 2026, findet der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/veranstaltung.aspx?detailonr=225783353-2416&sprache=1">35. Lananer Radlfasching<\/a> statt. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr in der Raika Sportzone.<\/p><p>Um den Radfahrenden eine sichere und freie Fahrt zu ermöglichen, wird <strong>Lana zwischen 12:00 und 16:00 Uhr autofrei<\/strong>. In diesem Zeitraum sind die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt (ausgenommen sind Fälle von erwiesener Dringlichkeit und Notwendigkeit - siehe Anordnung Nr. 010\/2026 auf der <span style="font-family:Calibri;font-size:11.0pt;"><\/span><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel"><span style="font-family: "open sans"; font-size: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Amtstafel<\/span><\/a>).<\/p><p>Während der Sperrzeit ist die Ortspolizei im Einsatz, um den Verkehr an den Checkpoints zu regeln und Ausnahmen zu überprüfen. Einsatzfahrzeuge und dergleichen sind von der Sperre ausgenommen, um im Notfall schnell reagieren zu können.<\/p><p><em>Von 14 - 15 Uhr wird auch der autorisierte Verkehr in der Boznerstraße ab der Sportzone Lana, Andreas-Hofer-Straße und Maria-Hilf-Straße bis zum Rathausplatz je nach Verlauf des Umzuges kurzzeitig angehalten. <\/em><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1530598&mode=T&width=640&height=480&t=1770627007" class="fr-fic fr-fil fr-dib width96" alt="Straßenkarte" title=""><\/p><p>Die Bevölkerung von Lana ist eingeladen, die Straßen an diesem Nachmittag aktiv zu nutzen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus – nutzen Sie die Chance, unser Dorf einmal ohne Autoverkehr zu erleben.<\/p><p>Wer Lust hat, sich zu verkleiden und am Radlfasching teilzunehmen, ist herzlich willkommen. Die Straßen gehören an diesem Nachmittag den Radfahrenden. Autobusse verkehren wie gewohnt.<\/p><p>Und an alle Autofahrerinnen und Autofahrer: Bitte respektieren Sie die Sperre – für die Sicherheit und Lebensqualität in unserem Dorf.<\/p><p>Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen für eine nachhaltige Mobilität setzen.<\/p><p><br><\/p><p>Siehe Anordnung des Bürgermeisters Nr. 10\/2026 und alle weiteren Informationen dazu auf der <span style="font-family:Calibri;\nfont-size:11.0pt;"><\/span><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel"><span style="font-family: "open sans"; font-size: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Amtstafel<\/span><\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225710360-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>