<p>Liebe Familien,<\/p><p>in der Gemeinde Lana gibt es auch heuer wieder ein tolles und abwechslungsreiches Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225703454-2416&sprache=1">Die Übersicht zu den Sommerbetreuungsangeboten ist ab sofort auf der Gemeindehomepage verfügbar. Hier finden Sie alle wichtigen Details zu Projekten, Zielgruppen, Anmeldungen und Kontaktdaten.<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Wir hoffen, dass Ihre Kinder von diesem attraktiven Sommerprogramm profitieren!<\/p><p>Mit freundlichen Grüßen,<\/p><p>Valentina Andreis<\/p><p>Gemeindereferentin<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225703460-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>