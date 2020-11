33 Finalisten des Busoni Wettbewerbs stehen fest

Das Glocal Piano Project, in dessen Rahmen die erste Runde des Busoni Wettbewerbs in diesem Jahr nicht in Bozen, sondern verteilt auf der ganzen Welt stattfand, darf auf eine erfolgreiche Bilanz verweisen.93 Kandidaten nutzten die Möglichkeit, in den Räumlichkeiten der 23 teilnehmenden Steinway & Sons-Vertretungen in 19 Ländern eine professionelle Videoaufnahme jenes Programm einzuspielen, das im ersten Wettbewerbsdurchgang in Bozen gefordert wird.Alle Videos sind bis September 2021 auf www.concorsobusoni.it und eu.steinway.com online verfügbar.Die bisher registrierten Zugriffszahlen sind eindrucksvoll: So konnten 418.000 Aufrufe des Onlineangebots auf der eigenen Website der Busoni-Mahler Stiftung, rund 4.500 Aufrufe der Videos bei Steinway & Sons sowie 60.000 Aufrufe beim chinesischen Medienpartner www.amadeus.tv verzeichnet werden, 330.000 User konnten dort über die flankierende Social Media Posts erreicht werden.Die Jury bestehend aus Elmar Weingarten (Vorsitz, Deutschland), Saleem Ashkar (Israel), Davide Cabassi (Italien), Milana Chernyavska (Ukraine), Michail Lifits (Deutschland), Staffan Scheja (Schweden) und Minsoo Sohn (Südkorea) traf auf Grundlage der Videobeiträge ihre gemeinsame Entscheidung und zeigte sich mit technischer Qualität und Praktikabilität des Verfahrens ebenso wie mit dem Niveau der Teilnehmer sehr zufrieden. Erstmals gab es auch für das Publikum die Möglichkeit, mittels Onlineabstimmung auf die Auswahl der Teilnehmer an den Finalrunden in Bozen Einfluss zu nehmen.Die Resonanz war groß: Von 22.452 registrierten Nutzern gaben bis Ende des Abstimmungsverfahrens am 26. November insgesamt 19.663 ihre Stimmen ab. Auf diesem Wege wurden 6 weitere Finalisten bestimmt, so dass nun insgesamt 33 Pianisten zu den im August 2021 beginnenden Solofinalrunden zugelassen werden.Yao Jialin - ChinaKim Do-Hyun SüdkoreaLiu Ziyu - ChinaSargsyan Zhora - ArmenienZang Xiaolu - ChinaKinasov Maxim - RusslandIvanova Dina - RusslandKim Junhyung - SüdkoreaHan Wenfang - ChinaChoi Isak - SüdkoreaKim Kang Tae - SüdkoreaOh Yeontaek - SüdkoreaPark Jae Hong - SüdkoreaPark Jieun - SüdkoreaYoun Jihyung - SüdkoreaBertolazzi Giovanni - ItalienCecino Elia - ItalienDallagnese Eleonora - ItalienGranata Francesco - ItalienRanaldi Davide - ItalienValluzzi Serena - ItalienKang Hyelee - SüdkoreaKotte Mitra - ÖsterreichSasko Polina - UkraineSternath Lukas – ÖsterreichAyadi Nour - MarokkoBattiloro Raffaele - ItalienLee Chang Gyu - SüdkoreaMarusic Lovre - KroatienNavarro José - BolivienPetrov Vladimir - Mexiko/RusslandDanilo Mascetti – Italien (2. Preis UNISA 2020)Illia Ovcharenko – Ukraine (1. Preis Horowitz Competition)

stol