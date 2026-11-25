Zusätzlich stellt der Verein Erlebnis Pragser Wildsee 15.000 Euro für Frauen in Not zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Ein Abend, der mehr zu bieten hat als Kunst: Bereits ab 18 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, die Werke bei einem Aperitivo vorzubesichtigen. Für den passenden Sound sorgt Julian Patrick Angerer aka JulnotJules mit einer Listening Session.<h3>\r\nWann und wo?<\/h3>Freitag, 27.11.2026 | SKB ARTES<BR \/><BR \/>18.00 Uhr – Vorbesichtigung, Aperitivo & Listening Session mit JulnotJules<BR \/><BR \/>19.00 Uhr – Kunstauktion mit Walter Sonnberger, Direktor des Dorotheum Salzburg<BR \/><BR \/>Sie können nicht persönlich dabei sein? Gebote sind auch per E-Mail bis Donnerstag, 26. November möglich.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.kuenstlerbund.org\/de\/verantstaltung\/e\/the-last-lot_449" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier alle Infos.<\/a>