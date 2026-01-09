Der Südtiroler Volksmusikwettbewerb ist ein Ort der musikalischen Begegnung und der volksmusikalischen Vielfalt. Rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Südtirol haben am sechsten Südtiroler Volksmusikwettbewerb teilgenommen, der am 12. und 13. April 2024 in Auer ausgetragen wurde. Nun steht die nächste Ausgabe dieses Wettbewerbs bevor. <BR \/><BR \/>Zugleich soll diese Veranstaltung Ansporn und Vorbereitung für eine Teilnahme am Alpenländischen Volksmusikwettbewerb\/Herma Haselsteiner-Preis in Innsbruck sein. Deshalb wird der Südtiroler Volksmusikwettbewerb ebenso wie jener in Innsbruck immer in geraden Kalenderjahren veranstaltet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258995_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in drei Kategorien auftreten: als Solist beziehungsweise Solistin, als Gesangsgruppe und als Musiziergruppe. In jeder Kategorie wird nach unterschiedlichen Kriterien bewertet, die von einer Fachjury festgelegt werden. Die Jury bewertet die musikalische Qualität, den Ausdruck, die Interpretation und die technischen Fertigkeiten. Die Jurys setzen sich aus Fachleuten aus dem In- und Ausland zusammen, die den jungen Musikerinnen und Musikern wertvolles Feedback mitgeben. Der Südtiroler Wettbewerb fördert somit den Dialog und den Austausch zwischen den Generationen und trägt zur Weiterentwicklung der Volksmusikszene in Südtirol bei.<BR \/><BR \/>Veranstalter des seit 2012 ausgetragenen Südtiroler Volksmusikwettbewerbs ist das Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Volksmusikverein.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/deutsche-bildung.provinz.bz.it\/de\/events\/7-sudtiroler-volksmusikwettbewerb" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anmeldungen zum siebten Südtiroler Volksmusikwettbewerb am 17. und 18. April können innerhalb 24. Jänner hier vorgenommen werden.<\/a>