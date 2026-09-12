Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. El-Toukhy nahm den Hauptpreis des renommierten Festivals am Lido am Samstagabend entgegen. May el-Toukhy ist Tochter einer dänischen Mutter und eines ägyptischen Vater und wuchs nach eigenen Angaben zweisprachig und zwischen diesen beiden Kulturen im Großraum Kopenhagen auf.<BR \/><BR \/>Die 49-Jährige ist die erst achte Frau, die in der Geschichte der Filmfestspiele den Goldenen Löwen gewonnen hat. Im diesjährigen Wettbewerb waren von 21 Filmen nur zwei von Frauen, was die Jury-Präsidentin Maggie Gyllenhaal als strukturelles Problem beschrieben hatte.<h3>\r\n„Systemisches Problem“<\/h3>„Es gibt ein systemisches Problem“, sagte die US-Schauspielerin und Filmemacherin bei der Pressekonferenz zur Eröffnung des Festivals. Es sei für Frauen „viel schwieriger“, eine Finanzierung für ihre Filme zu bekommen. „Woman Unknown“ war anfangs der einzige Film einer Frau unter den zunächst 20 Wettbewerbsfilmen. Die nachträgliche Aufnahme der Gaza-Dokumentation „Naza“ verbesserte das Geschlechterverhältnis nur geringfügig.<BR \/><BR \/>Das Historiendrama „Woman Unknown“ erzählt von der jungen Dänin Marie, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Hochzeit mit ihrem wohlhabenden Arbeitgeber steht. Ihr greifbar naher gesellschaftlicher Aufstieg wird jedoch durch ein Geheimnis bedroht: Während der Besatzungszeit hatte sie eine Affäre mit einem deutschen Soldaten. In der von Rache geprägten Nachkriegszeit setzt sie nun alles aufs Spiel, um ihre mühsam aufgebaute Existenz vor der Entlarvung zu schützen.<h3>\r\nJohn Malkovich bester Schauspieler<\/h3>Der US-Amerikaner John Malkovich wurde als bester Schauspieler für den Film „Wild Horse Nine“ ausgezeichnet. Der aus Russland stammende Ilja Chrschanowski, der heute unter anderem in Berlin lebt, bekam für „Dau“ den Preis für die beste Regie. Für das beste Drehbuch wurde Regisseur und Drehbuchautor Stéphane Brizé für „Un bon petit soldat“ geehrt, gemeinsam mit Coralie Amédéo und Olivier Gorce.<BR \/><BR \/>Die 83. Filmfestspiele Venedig, die am 2. September begonnen hatten, zählen neben den Filmfestspielen in Cannes zu den bedeutendsten der Welt.<BR \/><BR \/>Im vergangenen Jahr war US-Regisseur Jim Jarmusch für seinen Film „Father Mother Sister Brother“ über dysfunktionale Familien in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. Den Silbernen Löwen gewann 2025 Doku-Drama „The Voice of Hind Rajab“ der Regisseurin Kaouther Ben Hania über den Krieg im Gazastreifen.