90210 -Star Shannen Doherty an Krebs gestorben

Ruf als schwierige Künstlerin

Geboren am 12. April 1971 in Memphis, wurde Doherty in den 90ern mit ihrer „90210“-Rolle ein Teenageridol. Da hatte sie allerdings schon lange Schauspielerfahrung hinter sich, hatte Doherty doch bereits als Kind mit der Schauspielerei begonnen. So war sie etwa im Serienklassiker „Unsere kleine Farm“ zu sehen.Der wirkliche Durchbruch gelang Shannen Doherty allerdings mit „Beverly Hills, 90210“. Darin spielte sie die aus einfachen Verhältnissen stammende Studentin Brenda Walsh, die sich in der reichen Gesellschaft ihrer Kommilitonen durchsetzen muss. Allerdings zerstritt sich Doherty bald mit Teilen der Kollegenschaft und wurde bereits in der vierten Staffel des Formats 1994 aus der Serie entfernt.Schon damals hatte sich Doherty den Ruf als schwierige Künstlerin erarbeitet, die von den Medien als „Bad Girl“ apostrophiert wurde, weil sie chronisch zu spät zum Set erschien, mit Alkoholexzessen auf sich aufmerksam machte und sich mit Kollegen und Chefs anlegte. Dennoch holte sie der Erfolgsproduzent Aaron Spelling, der auch hinter „90210“ stand, 1998 in die Serie „Charmed“, wo Doherty die Rolle der Prue Halliwell übernahm, der Ältesten der drei mit magischen Fähigkeiten ausgestatteten Schwestern. Auch dieses Format wurde ein Hit.„Ich wurde so erzogen, eine Meinung zu haben und war gewohnt, dass diese Meinung auch wertgeschätzt wird“, erinnerte sich Doherty 2023 in einem Podcast: „Deshalb bin ich immer wieder gegen die Tretmühle angelaufen, habe mich mit Männern angelegt, die meine Meinung nicht hören wollten.“2008 und 2009 kehrte Shannen Doherty nochmals zu ihrer Lebensrolle der Brenda Walsh zurück, die sie in der ersten Staffel des Beverly Hills-Spinoffs „90210“ erneut verkörperte. Ansonsten war das Leben der Künstlerin in den vergangenen Jahren von ihrem Engagement für den Tierschutz und gegen den Krebs gekennzeichnet. Diesen Kampf hat Shannen Doherty nun verloren.