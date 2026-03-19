Wer am Samstagabend in der BASIS dabei ist, könnte sich später auf der großen Leinwand wiederfinden. Shanti Powa nutzt den Auftritt in Schlanders, um die ersten Live-Aufnahmen für einen Dokumentarfilm zu sammeln. Der Film soll die Entstehung ihres fünften Studioalbums begleiten, das für 2026 geplant ist.<h3>\r\nGeheimprojekt mit internationalem Anspruch<\/h3>Details zu den Filmemachern und der Regie hält die Band derzeit noch unter Verschluss. Bekannt ist jedoch, dass das Projekt auf eine internationale Vermarktung abzielt. Die Geschichte der Südtiroler Band, die bereits auf Bühnen wie dem „Rototom Sunsplash“ in Spanien oder der „Anti-Corruption Conference“ in Washington DC stand, soll einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht werden.<BR \/><BR \/>Musikalisch bleibt sich das Kollektiv treu: Ein Mix aus Reggae, Funk, Hip Hop und Ska prägt den Sound. In der jüngeren Vergangenheit machte die Band unter anderem durch Kollaborationen mit Herbert Pixner („Box“) und dem malawischen Künstler Faith Mussa auf sich aufmerksam.<BR \/><BR \/>Der Abend in Schlanders ist zudem eingebettet in ein hochkarätiges Line-up. Eröffnet wird das Event von Marco „Scratch“ Perri (Vinyl only), gefolgt von der Formation „Dub Spencer & Trance Hill“, die für ihre speziellen Surround-Sound-Shows bekannt sind.