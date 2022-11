Adele startete Konzertreihe in Las Vegas

Gleich zu Beginn ihres Auftritts gab es vom Publikum Standing Ovations, wie die britische Zeitung „The Guardian“ berichtete. „Ich bin so nervös und ängstlich und froh“, wandte sich Adele an ihre Fans. „Meine Nerven spielen verrückt... Es ist eine verdammt große Woche für mich.“Unter dem Titel „Weekends With Adele“ will die Musikerin bis März 32 Konzerte im berühmten Caesars Palace Hotel in der Casino-Stadt spielen. Wegen der Corona-Pandemie und Lieferproblemen war der eigentlich schon für Jänner geplante Start verschoben worden. Im Juli hatte Adele dann die neuen Termine angekündigt.