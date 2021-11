Algund: Dreikönigskonzert 2022 verschoben

Zum zweiten Mal hintereinander wird am kommenden 6. Jänner im Kursaal von Meran kein Dreikönigskonzert stattfinden. Die aktuelle Lage und die zu erwartende Entwicklung lässt den „Algundern“ keine andere Wahl, so der Obmann Bernhard Christanell in einer Presseaussendung.Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt weder Algund als Probenort noch Meran als Veranstaltungsort zu den „roten“ Gemeinden gehören und das Konzert unter „Super Green Pass“-Bedingungen wohl möglich wäre, sieht der Vorstand der Algunder Musikkapelle der Realität ins Auge.Das Dreikönigskonzert 2022 wird also nicht ersatzlos gestrichen, sondern soll – sobald es die Situation wieder zulässt – mit dem möglichst identischen Konzertprogramm nachgeholt werden. Dieses Ersatzkonzert wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit im Thalguterhaus in Algund stattfinden, der Zeitpunkt steht noch nicht fest.Dass dem Vorstand die Entscheidung in diesem Jahr besonders schwergefallen ist, liegt auch daran, dass sich die „Algunder“ anders als im Vorjahr mitten in der intensiven Probenphase befanden. „Auch wenn wir es sehr bedauern, diese Probenarbeit so abrupt zu unterbrechen – wir haben als Algunder Musikkapelle auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Es geht – leider – wieder einmal darum, Kontakte zu beschränken. Für uns bedeutet das, dass wir es eben vermeiden, uns in größerer Gruppe zu Proben zu treffen und Hunderte Menschen in einem Konzertsaal zu versammeln“, betont Obmann Christanell.Die Algunder Musikkapelle wünscht all ihren Freunden und Gönnern aus nah und fern eine besinnliche und gesunde Adventszeit.

