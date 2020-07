Alpenländische Volksmusiktage in Innsbruck: Bis 22. Juli anmelden

Wegen der geltenden corona-bedingten Einschränkungen für Veranstaltungen ist es heuer nicht möglich, die Wertungsspiele und Wertungssingen in traditioneller Form durchzuführen. Darum bietet der Veranstalter ein etwas anderes Format an, damit die musizierende und singende Jugend des Alpenraumes trotzdem eine ansprechendes Volksmusikwochenende erleben kann.Das Programm umfasst folgende Schwerpunkte: „Aufg’horcht – Volksmusik erobert die Stadt!“ am 24. und 25. Oktober, „Auf a Stund„“ – persönliche Beratung und Coaching mit ausgewählten Juroren des Alpenländischen Volksmusikwettbewerbes, „Aufg’stöbert – vergessene Volksmusikstückln entdecken und präsentieren“, „Aufg’schrieben und aufg„führt – eigene Volksmusikstückln vor den Vorhang!“ sowie Alpenländische Festkonzerte mit Höhepunkten aus rund 50 Jahren AVMW/Herma-Haselsteiner-Preis am 23. und 24. Oktober. Am Abbschlusstag, dem 25. Oktober, wird zudem der festliche Radiogottesdienst aus dem Innsbrucker Dom übertragen.Hauptveranstalter ist der Tiroler Volksmusikverein. Die Mitveranstalter aus Südtirol sind der Südtiroler Volksmusikkreis und das Referat Volksmusik an der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule.Anmeldungen sind noch bis zum 22. Juli ausschließlich online möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

lpa