Andrea Bocelli feiert mit stargespickten Konzerten Jubiläum

Viele Stars dabei

Neues Album „Duets“

Die Events finden im „Theater der Stille“ statt, einem natürlichen Amphitheater auf einem Hügel eineinhalb Kilometer vom Stadtzentrum entfernt mit atemberaubendem Ausblick auf das Meer.Alle Karten sind ausverkauft, obwohl sie bis zu 2.128 Euro kosten und der Veranstaltungsort für Ortsunkundige etwas ungünstig zu erreichen ist. 30.000 Zuschauer werden für die drei Konzerte erwartet.Zu den Stars, die mit Bocelli auftreten, gehören Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia oder Eros Ramazzotti. Auch Opernstars wie Plácido Domingo, José Carreras und Aida Garifullina zählen zu den Künstlern, die an Bocellis Seite singen.In Lajatico werden auch weitere Prominenten wie Oscarpreisträger Will Smith, Johnny Depp, Ed Sheeran, Russell Crowe oder Sofia Vergara erwartet.Seit 2006 organisiert Bocelli Sommerkonzerte in Lajatico. Der toskanische Tenor hat gerade sein neues Album „Duets“ (Decca Records/Sugar Music) angekündigt, das am 25. Oktober erscheint.Dabei handelt es sich um eine Sammlung von 32 Songs, die seine gesamte Karriere umfasst, darunter Duette mit Künstlern wie Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia und Luciano Pavarotti. Die Platte wurde zusammen mit der neuen Single „Da stanotte in poi“ vorgestellt, die Bocelli mit der fünffachen Grammy-Gewinnerin Shania Twain singt.