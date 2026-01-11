Als weiterer Star für die Olympische Eröffnungsfeier wurde bereits im Dezember die amerikanische Pop-Sängerin Mariah Carey angekündigt. Die Zeremonie soll neben Auftritten internationaler Künstler auch Elemente der italienischen Kultur und Innovationskraft präsentieren.<BR \/><BR \/>Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina finden in Norditalien statt, mit Wettkämpfen in Mailand, Cortina d'Ampezzo und weiteren Austragungsorten in der Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol. Das Großereignis endet am 22. Februar.