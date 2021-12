Angelus Loci: Kunstinstallationen für die Bozner Weihnacht

Das Projekt „Angelus Loci“, welches das Weihnachtsprogramm von Bozen – Stadt der Engel begleitet, läuft noch bis zum 6. Januar 2022. Neben den vier ortsspezifischen Kunstinstallationen der Südtiroler Künstler Carla Cardinaletti, Michael Fliri, Elisa Grezzani und Hubert Kostner wird das Projekt durch 2 dem Thema Engel gewidmeten, großformatigen Collagen auf dem Mazzini- und dem Matteottiplatz sowie einer Ausstellung von Reproduktionen der Jugendstil-Engel des Bozner Künstlers Anton Hofer im Stadt Hotel ergänzt.Das von der Stadt Bozen in Auftrag gegebene Projekt „Angelus Loci“ hat das Büro für Kommunikation franzLAB in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsamt Bozen kuratiert und umgesetzt.Luftlinie zwischen den Südtiroler Gebirgsketten und dem Krankenhaus Bozen, sozusagen über dem Mazzini-Platz, fliegen die Rettungshubschrauber der Südtiroler Bergrettung: Tag und Nacht setzen sich BRD – Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol, CNSAS – die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung des CAI, Aiut Alpin Dolomites und Heli - Flugrettung Südtirol für die Sicherheit vieler Menschen in den Bergen ein.Diesen „Engeln im Gebirge“ ist die Foto-Installation mit Infografiken auf einem der Kuben am Eingang der Tiefgarage am Mazziniplatz gewidmet und richtet damit während der gesamten Weihnachtszeit den Fokus auf ihre wertvolle Arbeit.4 großformatige Bergfotografien von Leonhard Angerer stehen stellvertretend für die Südtiroler Bergwelt und zeichnen anhand von Zahlen und Fakten informativ ein Bild der Bergrettungsaktivitäten in Südtirol: Die Anzahl der Rettungseinsätze pro Jahr, der Retter im Einsatz und der geretteten Personen sowie weitere Daten und Details informieren Bürgerinnen, Bürger und Gäste und weisen auf die riskante und selbstlose Arbeit der Südtiroler Bergrettung zur Sicherheit anderer hin.Das mit Fotos und Infografiken bedruckte Material wird im Anschluss recycelt: Speziell dafür wird die Designabteilung von Salewa einen Rucksack entwerfen. Die Rucksäcke sind in limitierter Auflage in den Salewa Shops erhältlich. Der Verkaufserlös kommt den Bergrettungsorganisationen zugute.Engel sind nicht nur ein beliebtes Motiv der Kunst, sondern auch der Literatur, der Musik, der Architektur und nicht zuletzt der Volkskultur. Abbildungen von ihnen als Himmelsbooten, Beschützer, körperlose Wesen und Hirten schmücken Straßen, Häuser, Wände, Kaminsimse und Tische zuhause und natürlich Weihnachtsbäume. Sogar Pflanzen, Berge, Backwaren und Menschen tragen ihre Namen.Den Kubus auf dem Matteottiplatz schmückt als Hommage auf all die Engeldarstellungen in Bozen und Südtirol eine großformatige Engel-Installation – eine Mischung aus Spiel und Ausstellung im öffentlichen Raum.In den anmutigen Kaffeehaus-Räumlichkeiten des Stadt Hotels zeigt eine charmante Ausstellung Reproduktionen der vier Jugendstil-Engeln des Bozner Künstlers Anton Hofer, der sein Studio einst auf dem Waltherpatz hatte.Der Künstler Anton Hofer (Bozen, 1888–1979) studierte in Wien an der k. k. Kunstgewerbeschule, heute Hochschule für Angewandte Kunst. Von 1908 bis 1912 belegte er die Meisterklasse in Malerei bei Koloman Moser, einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Kunst- und Stilentwicklung in Wien. Anton Hofer war Mitglied der Wiener Werkstätte und des Deutschen Werkbunds. Im Einfluss der Secession war ihm das Kunsthandwerk ein großes Anliegen, insbesondere das Textildesign.Bereits als Schüler konnte Hofer 1910 einen großen Erfolg verbuchen, als er den Wettbewerb für ein Pontifikalornat gewann, den das Stift Klosterneuburg ausgeschrieben hatte. Dieser Marienornat erregte großes Aufsehen und ist ein herausragendes Beispiel des Jugendstils. Ein Ausschnitt des Pluviales, das einen Engel darstellt, wird in dieser Ausstellung gezeigt. Noch in Wien heiratete er 1919 May Ottawa, die er an der Akademie kennengelernt hatte und die sich selbst später einen Namen als Künstlerin mit ihren Werken in Emaille und Bildteppichen aus Stoffapplikationen machen würde.1920 kehrte Hofer mit seiner Frau May nach Bozen zurück und stieß anfänglich mit seiner Kunst auf völliges Unverständnis. Als Architekt, Maler und Designer konnte er schließlich Fuß fassen, wobei seine Aufmerksamkeit besonders dem qualitativ hochwertigen Kunsthandwerk galt.Hofers Vorstellung vom künstlerischen Gestaltungsprinzip in allen Wohnbereichen schuf die Grundlage zu seinem vielschichtigen Œuvre. Seine avantgardistischen und zeitlosen Entwürfe für Möbel, Geschirr und Textilien bestechen durch ihren ästhetisch-funktionalen Stil und ihre klaren Linien. Neben verschiedenen Auftragsarbeiten zur Gestaltung von Exlibris, Firmenlogos, Etiketten oder Schildern entwarf Hofer auch zahlreiche Plakate, wobei einer seiner Schwerpunkte in der Kreation zweckmäßiger, ausgefallener, ideenreicher Schriften lag.Mit der Weberei Ulbrich in Bruneck verband ihn über einen langen Zeitraum hinweg eine fruchtbare Zusammenarbeit. Seine Entwürfe für Tischdecken werden auf Bestellung bis heute gefertigt. Die Fülle an Mustern variiert von streng geometrischen Linien über weich verlaufende Ornamente zu abstrahierten Naturelementen – alle geprägt durch eine wohlüberlegte Farbwahl.Mit seinen Arbeiten nahm Hofer an zahlreichen Wettbewerben und Ausstellungen teil und gewann mehrmals erste Preise wie zum Beispiel 1933 bei der Kunsthandwerksausstellung in Florenz für den Entwurf von Möbeln. Neben seiner Arbeit beteiligte er sich in Bozen aktiv am künstlerischen Geschehen und war unter anderem Gründungsmitglied des Südtiroler Künstlerbundes. Anton Hofer hinterlässt ein umfassendes Werk, das in seiner Bandbreite und seinem Abwechslungsreichtum wohl Seltenheitswert hat.

