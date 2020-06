ARD stellt TV-Beiträge von vor 1966 in Mediathek

So soll nach und nach ein audiovisuelles Archiv entstehen. Es beteiligen sich alle ARD-Landesrundfunkanstalten und das Deutsche Rundfunkarchiv.In die Mediathek kommen zunächst nicht-fiktionale Videos, darunter Regionales, Überregionales und Sport bis zum Jahr 1966, weil sich ab dem Zeitpunkt das Urheberrecht verändert habe und die Rechteklärung für das Online-Stellen von Archivinhalten erschwert worden sei. Auch an der Öffnung der Audioarchive werde gearbeitet.Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow betonte: „Als ARD können wir so gemeinsam eine Art kollektives Gedächtnis schaffen und an die Geschichte Deutschlands mit ihren regionalen Schwerpunkten erinnern.“

dpa