„Guatemala heißt einen seiner bedeutendsten Söhne voller Stolz willkommen“, schrieb Präsident Bernardo Arévalo im Onlinedienst X. Er würdigte den Nobelpreisträger im Rahmen einer feierlichen Zeremonie. Eine Ehrengarde empfing den Trauerzug in einem Terminalgebäude des Flughafens mit weißen Rosen, während Musiker ihn auf traditionellen Maya-Instrumenten begleiteten. Später wurde die Asche in eine andere Urne umgebettet - das wie ein Maiskorn geformte Gefäß aus dunkelgrünem Stein gilt als eine Reminiszenz an das 1949 erschienene Werk von Asturias „Die Maismenschen“. Am Sonntag soll die Urne in einem Kulturzentrum beigesetzt werden, das den Namen des Schriftstellers trägt.<BR \/><BR \/>Miguel Ángel Asturias wurde 1967 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Literaturströmung des Magischen Realismus in Lateinamerika. In seinen Romanen verarbeitete er unter anderem Erzählungen der indigenen Mythologie. Zu seinen bekanntesten Werken zählt der 1946 erschienene Roman „Der Präsident“.<BR \/><BR \/>Asturias engagierte sich auch politisch. Nach dem Sturz der demokratischen Regierung in Guatemala 1954 ging er ins Exil. Zuvor hatte die neue autoritäre Regierung ihm die Staatsbürgerschaft entzogen und seine Bücher verboten. Abgesehen von einer kurzen Reise im Jahr 1959 kehrte er nie wieder zurück. Bevor er 1974 im Alter von 74 Jahren in Spanien starb, lebte er in Paris.