Astra Rising: neues Zentrum für junge Kultur öffnet das erste Mal die Tore

Nach jahrelangen Arbeiten erstrahlt in Brixen ein neuer Stern am Kulturhimmel – die Arbeiten am Ex Kino Astra wurden fertig gestellt und die Location bietet nun Platz für die junge Kulturszene in Brixen. Der Filmclub Sektion Brixen und der Kulturverein Astra 2.0 laden am 26. Oktober 2019 zum ersten Tag der offenen Tür ein und bieten ein abwechslungsreiches Programm.