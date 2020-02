Auf den Spuren Goethes: Eine italienische Reise der Landesmuseen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Goethe stellte das Land im 18. Jahrhundert ebenso paradiesisch dar wie viele seiner Zeitgenossen. Nun soll dieses idealisierte Bild reflektiert werden, meinte der Direktor der Tiroler Landesmuseen, Peter Assmann, bei der Pressekonferenz im neu restaurierten Waaghaus in Bozen.Zusätzlich zur Hauptausstellung im Ferdinandeum in Innsbruck findet im Juli und August 2020 eine Ausstellung in Kooperation mit dem Museo Alto Garda in Riva del Garda statt.Weitere Sonderausstellungen widmen sich u.a. der Kulturgeschichte der Telekommunikation, einer Neuerkundung der Tracht, herausragender Kunst aus dem Iran und Tiroler Künstlern wie Franz von Defregger und Anton Christian.

eva