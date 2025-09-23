„Für mich persönlich ist das ein besonders schwerer Moment“, schrieb Brezina laut „Standard“ an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Ich durfte 40 Jahre lang für den ORF arbeiten – und habe vor 20 Jahren KidsTV im Auftrag des ORF gegründet. Nun geht diese Zusammenarbeit zu Ende.“ Die Produktionsfirma steht im Eigentum der TKB-Privatstiftung, die sich „nach sehr sorgfältiger Prüfung und vielen Gesprächen“ für die Auflösung von KidsTV entschieden hat.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216554_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden“, hatte es am Montag in einer Aussendung des ORF geheißen. Die Entscheidung sei „nicht leicht“ gefallen, denn Brezina habe „das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm, seine Figuren und Geschichten begeistern inzwischen Generationen von Kindern“, betonte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Er hoffe, „dass unsere gemeinsame Geschichte nur unterbrochen und noch lange nicht auserzählt ist“.