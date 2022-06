Autoren trauern um Joseph Zoderer

„Es war ihm immer wichtig, in die österreichische Literaturtradition gestellt und in der österreichischen Literaturtradition gesehen und begriffen zu werden, und zwar der historischen österreichischen Literatur genauso wie der gegenwärtigen. Zugleich war er einer der ganz wenigen sowohl in Deutschland als auch in Italien erfolgreichen Südtiroler Autoren, vielleicht sogar der einzige.Joseph Zoderer war bei allen wichtigen Aufbruchsentwicklungen in Österreich dabei. Er hat viele frühe Jahre in Wien gelebt und auch gearbeitet, bevor er auf Reisen und nach Südtirol ging, um dort nur noch ein Leben als selbständiger Schriftsteller zu führen.Joseph Zoderer hat danach seinen Lebensmittelpunkt Südtirol nicht mehr verlassen, er blieb der österreichischen Literatur dennoch bis zuletzt eng verbunden, sein Gesamtwerk erscheint im Innsbrucker Haymon Verlag.Einer Initiative vor ein paar Jahren, die seine literarischen Leistungen mit dem Größen österreichischen Staatspreis für Literatur gekrönt sehen wollte, war leider kein Erfolg gegönnt. Es kam damals nicht dazu und kann jetzt nicht mehr dazu kommen, Joseph Zoderer in die von ihm so geliebte österreichische Literaturgeschichte durch eine höchste staatliche österreichische Literaturauszeichnung einzutragen. Das können und werden jetzt nur noch seine Bücher.Wir trauern mit den Hinterbliebenen und seinen Freunden um einen verlässlich schwierigen, aber immer entschiedenen, großen Vertreter genauso der Südtiroler wie der österreichischen Literatur.“