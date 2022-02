Bald fällt die Entscheidung: Fahren ANGER zum Eurovision Song Contest?

Wenn vom 10. bis zum 14. Mai im Pala Olimpico von Turin der 66. Eurovision Song Contest ausgetragen wird, könnte eine Band aus Südtirol auf der Bühne stehen: ANGER darf sich berechtigte Hoffnungen machen, für Österreich nach Turin zu fahren.Neben Julian Angerer und Nora Pider befindet sich aktuell nur noch DJ LUMIX aus Oberösterreich im Rennen um das ESC-Ticket. Wie bereits im vergangen Jahr trifft der ORF (laut österreichischen Medien wohl noch in dieser Woche) die Entscheidung, wer für Österreich zum Eurovision Song Contest fahren darf – ohne Einbeziehung der Zuschauer.STOL hat ANGER vor der Bekanntgabe dieser Entscheidung zum Interview gebeten.Julian Angerer: Eberhard Forcher, der ESC-Scout des ORF hat uns angerufen, wir haben uns zum Kaffeetrinken verabredet und dabei sehr viel über Musik geredet. Bei dem Gespräch wurde deutlich, dass er ein Fan unserer Musik ist. Das hat uns sehr gefreut, denn wir hatten immer schon einen engen Bezug zum Eurovision Song Contest. Wir lieben die Herausforderung und auch den Wettbewerb. Aus diesem Grund haben wir uns dann schließlich für eine offizielle Kandidatur entschieden. Die Teilnahme beim Eurovision Songcontest ist ein Traum, den wir schon lange geträumt hatten und den vermutlich fast jeder Musiker in Europa träumt.Nora Pider: Das haben wir selbst nur aus den Medien entnommen: Die Songs der ausgewählten Künstler werden vor einer Expertenjury bewertet. Wir wussten nicht gegen wen wir antreten. Das hat das ganze geheimnisvoll und gleichzeitig auch entspannt gemacht, denn wir konnten uns 100 Prozent auf das Wesentliche konzentrieren: den Song zu schreiben, den wir dann gegebenenfalls auch in Turin performen. Am Ende entscheidet dann die Spitze des ORF, wer zum Contest fahren darf. Wir wissen aktuell aus den Medien, dass von den vielen Künstlern nur noch 2 zur Auswahl stehen. Einer davon sind wir.Angerer: Wir haben in den vergangenen Wochen so viele positive Rückmeldungen aus ganz Österreich, Italien und darüber hinaus bekommen. Auch aus Südtirol gab und gibt es einen unglaublichen Support. Wir sind bereits 2019 von einer internationalen Jury zum besten Live-Act Österreichs gekürt worden: Wir lieben es einfach auf der Bühne zu stehen und wissen live zu überzeugen. Dies hat dazu geführt, dass wir 2020 den wichtigsten österreichischen Musikpreis – den Amadeus Award - verliehen bekommen haben. Wir sind also Wettbewerbe gewohnt, sind stressresistent und können unter Druck gut arbeiten. Das zeichnet uns aus. Wir haben bei Auftritten überall in Europa eine Menge Live-Erfahrung gesammelt, davon können wir jetzt natürlich profitieren. Der Song ist super geworden, wir sind sehr stolz und wie immer geben wir unser Bestes. Falls wir wirklich nach Turin fahren, wollen wir auch gewinnen. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt.Pider: Wir haben unseren Lebensmittelpunkt seit vielen Jahren in Österreich und sind fester Bestandteil der Wiener Musikszene. Wir haben hier viel Unterstützung erhalten über die ganzen Jahre. Nun möchten wir etwas zurückgeben. Wir leben und vertreten einen europäischen Gedanken, der entsteht, wenn man aus Südtirol kommt und mehrsprachig, unter dem Einfluss verschiedener Kulturen aufgewachsen ist. Südtirol ist ja im Grunde ein kleines Europa innerhalb von Europa. Wir sind ein authentischer Act, der sein Ding macht und mit ganzem Herzblut und Mut seinen eigenen Weg geht. Es wäre eine Sensation und eine große Ehre für uns.

