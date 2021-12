Barbara Zanetti räumt beim „Deutschen Rock & Pop Preis“ ab

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Nach einem sehr intensiven Arbeitsjahr mit 5 Single Veröffentlichungen in einem Jahr sowie dem Best of Album „47“ zu ihrem 20-Jährigen Solobühnen Jubiläum erreichen Barbara Zanetti am Jahresende noch einmal erfreuliche Nachrichten: Gleich 2 ihrer Kompositionen werden durch die Bundesjury der Deutschen Pop-Stiftung ausgezeichnet.In der Hauptkategorie „Deutscher Singer- Songwriter Preis“ erhielt der „Bioland Südtirol“Jubiläumssong „Wunder Natur “ die höchste Auszeichnung.In der Kategorie „Bester Song des Jahres (deutschsprachig)“ wählte die Jury das Lied „Bergwärts“ auf Platz 1. Diese Komposition hat Zanetti dem Charity Verein „Run for Life“ gewidmet, für welchen sie sich als Botschafterin verantwortlich zeichnen darf.„Die Freude ist groß, sich in der langen Liste bekannter Künstler bzw. Gewinner wie die Gruppe Pur, Yvonne Catterfeld, Juli, Mundstuhl oder Luxuslärm einreihen zu dürfen“, erklärt Zanetti gegenüber STOL.Die STOL-Leserinnen und -Leser haben Barbara Zanetti im Oktober zum Backstage Favoriten gewählt. STOL hat die Liedermacherin daher zu einem länger Interview getroffen, in dem Zanetti zurück blickt auf ihre lange und erfolgreiche Karriere.

pho