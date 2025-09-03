„Die Kunst hat die außergewöhnliche Kraft, Regionen und Generationen im Namen der Gerechtigkeit und der Freiheit zu verbinden. Ich freue mich sehr, dass dieses Werk eine weitere bedeutende Station in unserem Land erreicht, nachdem es bereits auf dem Silvius-Magnago-Platz vor dem Landtag, dem Symbol unserer Autonomie, ausgestellt war“, erklärt Landesrat Daniel Alfreider. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207878_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Das Ziel des Projekts ist es, Italien von Südtirol bis Sizilien im Zeichen der Erinnerung, der Rechtsstaatlichkeit und der Schönheit symbolisch zu vereinen. Die Kunst kann in ihrer Autonomie auf außergewöhnliche Weise dazu beitragen, die Werte von Gerechtigkeit und Engagement in der Gegenwart zu fördern, ohne ihre Unabhängigkeit und poetische Bedeutung zu verlieren“, betont Kurator Alessandro de Lisi.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207881_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Festung ist ein imposantes Zeugnis vergangener Epochen und gleichzeitig ein lebendiger Ort der Kultur und Kunst. Mit dem 'Baum für alle' verbinden sich Geschichte und zeitgenössische Kunst zu einem einzigartigen Dialog, der die Erfahrung der Besuchenden bereichert. Diese Initiative hat einen hohen symbolischen Wert und stellt einen wichtigen Moment auf der Reise des Werkes durch Italien dar“, unterstreicht Emanuel Valentin, Direktor der Festung Franzensfeste. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207884_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach der Ausstellung in der Festung Franzensfeste wird das Werk am 4. Oktober in Assisi präsentiert, bevor es Bergamo, Aosta und Alba erreicht.