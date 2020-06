Beethoven dominiert Klassik-Charts

Neu an der Spitze steht eine Einspielung des Tripelkonzertes und der 7. Sinfonie mit den Stargeigern Anne-Sophie Mutter und Yo-Yo Ma sowie dem West-Eastern Divan Orchestra unter dem Dirigenten Daniel Barenboim („Beethoven: Triple Concerto & Symphony No. 7“).Einzig Tenor Jay Alexander kann mit dem Kirchenlieder-Album „Du meine Seele, singe ...“ auf Platz 2 die Beethoven-Dominanz durchbrechen. An dritter Stelle steht der Pianist Igor Levit mit seiner Aufnahme aller Beethoven-Klaviersonaten („Beethoven: Complete Piano Sonatas“).Das französische Streichquartett Quatuor Ébène hat sämtliche Streichquartette eingespielt („Beethoven Around The World: The Complete String Quartets“) und startet auf dem vierten Platz in die Charts. Fünfter ist der russische Pianist Grigory Sokolov mit Live-Aufnahmen von Beethoven und Brahms („Beethoven – Brahms (Live)“.Ludwig van Beethoven, einer der weltweit bedeutendsten Komponisten, wurde 1770 in Bonn geboren, er starb 1827 in Wien.

dpa