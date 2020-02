Bei -24 Grad: Südtirol räumt bei Schneekunstwettbewerb in Japan ab

Die Vorlage für die Skulptur, mit der die Südtiroler ins Rennen gingen, wurde bereits im Vorfeld von Simon Rauter entworfen.„Spirit“, wie die Skulptur heißt, ist laut dem Eisacktaler Künstler eine abstrakte Form und stellt die Verkörperung des Geistes und eine Energiequelle dar.Wie Rauch oder Flammen drehen sich die einzelnen Stränge hoch und bilden eine Einheit.In Japan dann wurde dem Entwurf von den 4 Künstlern Simon Rauter, Clara Mayr, Hanspeter Mayr, und Matthias Lun Leben eingehaucht und die Schneeskulptur in kunstvoller Arbeit in Schnee und Eis gemeißelt. Und das unter härtesten Bedingungen: Die Temperaturen lagen zeitweise bei minus 24 Grad.Doch die Mühe hat sich gelohnt: Team Südtirol erreichte mit „Spirit“ von den insgesamt 20 teilnehmenden Teams aus aller Herren Länder sowohl bei der Gesamtwertung, als auch beim Publikums- und Künstlerpreis einen Platz unter den Top 5.Der erste Preis ging übrigens an Team Thailand, der 2. Preis an die Mongolei und der 3. an Indonesien.

