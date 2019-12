Besonderer Abend: Besinnliche Jahreswende für junge Menschen

Am kommenden Dienstag, 31. Dezember, bieten Jugendseelsorge und Berufungspastoral der Diözese Bozen-Brixen einen besonderen Maranatha-Glaubensabend an: Um 22.30 Uhr treffen sich Jugendliche und junge Erwachsene im Brixner Priesterseminar, um mit religiösem Impuls, Austausch in der Gruppe und Anbetung das neue Jahr zu beginnen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.