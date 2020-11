„Beste Zwischenzeit“ – Ein Kulturprojekt der besonderen Art

Das Programm spricht singlustige Menschen an. In 33 15-30minütigen Live-Streams bieten 11 Sängerinnen und Singleiterinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol ihre Künste an. Zu sehen ist das Ganze ab Mittwoch 25. November bis 22. Dezember fast täglich um 18 bzw. 18.30 Uhr auf Markus Webseite Mit dabei sind unter anderen Agnes Palmisano (Wien), Hartwig Hermann, Exilsteirer in Wien, Marion Knoth, CVT-Coach, Markus Prieth und Irma-Maria Troy jodeln, Martina Mühlbauer, Musikwissenschaftlerin, Monika Baumgartner aus Oberbayern, Matthias Härtel mit Musikern, Ursula Scribano (Berlin), Heidi Clementi und Brigitte Knapp sind das Duo HuJA.Es gibt Kurse zu Jodeltechnik, kleine Workshops zu neuen und alten Jodlern, zum wienerischen Dudeln, zum Entdecken und Auskosten der eigenen Stimmkraft und auch Konzertantes zum Genießen außerdem werden „Werkstattgesänge“, ein „Jodel-Drive-in“, „jodel DI“ u.v.m. geboten. (Im Video sehen und hören Sie übrigens Veronika Egger, Buson (Daniel Faranna) und Markus Prieth von „Opas Diandl“ mit Baslan Nr.5.)

