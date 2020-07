Besucher stahlen auf Aufforderung Kunstausstellung in Tokio

Ziel der Ausstellung sei es gewesen, die Beziehung zwischen Künstler und Besucher zu verändern, so Veranstalter Tota Hasegawa zur AFP. Angesetzt war die Laufzeit der Ausstellung eigentlich auf rund zehn Tage.Der Aufruf der Ausstellungsorganisatoren hatte sich im Internet aber so schnell verbreitet, dass sich am Donnerstagabend fast 200 Menschen vor der Galerie versammelten. Die eigentlich für Mitternacht geplante „Plünderung“ begann wegen des großen Andrangs eine halbe Stunde früher als geplant - knapp 10 Minuten später waren alle Ausstellungsstücke weg.Den Abtransport der Kunstwerke mussten die Besucher selbst organisieren. „Wir helfen Kunstdieben nicht beim Verpacken oder beim Transport der Ausstellungsstücke“, hieß es auf einem Hinweis am Eingang der Galerie. Offenbar waren aber nicht alle „Diebe“ mit ihren Kunstwerken zufrieden. Manche Ausstellungsstücke wurden wenig später in Onlinemarktplätzen zum Verkauf angeboten - zu Preisen von bis zu 100.000 Yen (830 Euro).Veranstalter Hasegawa zog trotz des schnellen Endes der Ausstellung ein positives Fazit. Alle Diebe hätten sich „ordentlich verhalten“. Einer der „Plünderer“ gab demnach sogar eine verlorene Tasche mit einem Geldbeutel bei den Galeriemitarbeitern ab.

apa