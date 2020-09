Erlebte Natur und Autonomie

An 10 Standorten hatten die Südtiroler am Tag der Autonomie am heutigen 5. September die Möglichkeit Natur, Landschaft und Autonomie zu erleben. Die dezentrale Organisation erlaubte, die Veranstaltung unter Einhaltung aller Covid-Schutzbestimmungen abzuhalten.