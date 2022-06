166 Veranstaltungen in 75 Kirchen: Das war die Lange Nacht der Kirchen 2022

Fahrzeugsegnung in Rodeneck

Nach 2 schwierigen Jahren konnte die südtirolweite Veranstaltung am gestrigen Freitag wieder auf gewohnte und bewährte Art und Weise in 75 Kirchen, Klöstern und Kapellen stattfinden. Insgesamt konnten die Besucher zwischen 166 Veranstaltungen zwischen Laatsch im Vinschgau und Innichen wählen, teilt die Diözese in einer Aussendung mit.Das Programm der Langen Nacht war heuer wieder umfangreich wie gewohnt und reichte von Musik (z.B. in Dorf Tirol, Bruneck, St. Jakob/Leifers), Kirchenführungen (z.B. in St. Johann im Ahrntal, im Prokuluskirchlein bei Naturns oder der Brixner Hofburg), Familienangeboten, Tanz, Vorträgen bis zu gemeinsamen Gebeten und Gottesdiensten. Vielerorts gab es Erkundungen von Orten, die sonst nicht zugänglich sind – von der Gruft bis hinauf zur Kirchturmspitze.Die Bozner Dompfarre hat – wie etliche andere Pfarreien – nicht nur einen Programmpunkt angeboten, sondern ein abendfüllendes Programm, das um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Glockengeläut eröffnet wurde und einen Musikparcours für Kinder, eine Orgelführung, ein Konzert der Domband und eine Kirchenführung „Von der Unterwelt in den Himmel“ beinhaltete.Aber die Lange Nacht der Kirchen hat nicht nur in den Sakralbauten selbst stattgefunden, sondern auch im Freien: In Bozen gab es heuer etwa eine spirituelle Abendwanderung nach St. Georgen und in Kaltern eine „Bildstöcklwanderung“.Natürlich durften auch heuer die „Klassiker“ vergangener langer Nächte nicht fehlen: eine Fahrradsegnung gab es in Bruneck oder St. Pauls, Kuscheltiere wurden in Gries gesegnet und in St. Jakob/Leifers stand ein Suchspiel für Kinder auf dem Programm.Die Lange Nacht der Kirchen gibt es in Südtirol seit 2014; das Seelsorgeamt der Diözese Bozen-Brixen und die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste koordinieren die Aktion. Gestern war unsere Diözese aber nur einer der Schauplätze der Langen Nacht der Kirchen. Auch in Österreich und Tschechien gab es tausende Veranstaltungen in den Kirchen.