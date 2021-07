30 Jahre im Ehrenamt für die Weiterbildung

Seit 30 Jahren leitet Rogger ehrenamtlich die Ortsstelle der VHS Südtirol.1991 hat Rogger von der VHS die Funktion eines Ortsstellenbeauftragten für Kaltern übernommen und der Urania vor Ort mit vielfältigen, interessanten Weiterbildungsveranstaltungen neuen Schwung verliehen.Schwerpunkte waren damals die Informatisierung vieler Lebensbereiche, Gesundheits- und kulturelle Themen. Die intensiven Aktivitäten machten es notwendig, die in den Siebzigerjahren in Krise geratene Urania Kaltern als eigenen Verein neu zu gründen. Seitdem und bis heute leitet Rogger die Urania Kaltern erfolgreich mit viel Geschick, stets neuen Ideen, Begeisterung für Kultur und Kunst sowie unter großem persönlichen Einsatz.Die Urania Kaltern konnte allein im Jahr 2019, noch vor der Pandemie, 117 Veranstaltungen mit 1351 Teilnehmern durchführen. 1991 waren es noch circa 30 Veranstaltungen. Diese beachtliche Steigerung des Angebotes ist dem ehrenamtlichen Team der sehr aktiven Urania Kaltern und der Leitung von Herrn Rogger zu verdanken. All dies war Anlass genug um zurückzuschauen und Rogger für seine vielfältige und wertvolle Tätigkeit zu ehren.„Die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie in Bezug auf Wissen, Fertigkeiten und Erkenntnisse wachsen, ihnen Erlebnisse und Begegnungen zu vermitteln, war für mich immer Antrieb; festzustellen, dass die Angebote angenommen werden, ist eine große Genugtuung“, so Rogger.Rogger ist seit 2002 auch Präsident der VHS Südtirol, einer in ganz Südtirol tätigen Weiterbildungsorganisation mit insgesamt 25 Ortsstellen.

stol