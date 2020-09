Achammer: „Wir wissen nichts von einem Gesangsverbot“

Nach Berichten über ein Gesangsverbot an italienischen Schulen, um eine noch stärkere Verbreitung des Coronavirus nach dem Schulstart zu verhindern, stellte Bildungslandesrat Philipp Achammer in einem Statement in sozialen Medien klar, dass man von einem solchen Verbot nichts wisse.