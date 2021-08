Aktivitäten in Österreich und Südtirol

In den ersten Wochen des Jahres 1946 war man in Österreich und Südtirol mehr denn je vom gerechten Anspruch auf Rückkehr Südtirols und vom Erfolg dieser Politik überzeugt. Man war sich von Anfang an im klaren darüber, dass die Konferenz der Außenminister in Paris von schicksalhafter Bedeutung sein würde. Entsprechend rege war die Aktivität, die man im Vorfeld der Konferenz entwickelte: Demonstrationen, Manifestationen, Unterschriftensammlungen, Appelle, Einflussnahme auf die Alliierten.