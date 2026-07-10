„Der Abschluss eines Schuljahres ist immer etwas Besonderes, und ich gratuliere allen Schülerinnen und Schülern, die ein weiteres Jahr erfolgreich absolviert haben. Auf der anderen Seite liegt es mir aber auch am Herzen, zu betonen, dass sich unsere Kinder und Jugendlichen niemals über die Noten, die in ihrem Zeugnis stehen, identifizieren sollten – Bildung ist so viel mehr als das“, betont Landesrat Philipp Achammer.<h3>\r\nHier eine detaillierte Übersicht über das nun zu Ende gegangene Bildungsjahr<\/h3>Die deutschsprachigen Schulen in Südtirol zählten 53.130 Schülerinnen und Schüler, davon 20.565 Grundschüler, 12.521 Jugendliche in den Mittelschulen, 12.189 in den Oberschulen und 7855 in den Landesberufsschulen und Fachschulen.<BR \/><BR \/><b>Mittelschulen<\/b><BR \/><BR \/>4120 (99,01 Prozent) der Schüler bestanden die staatliche Abschlussprüfung der Mittelschule. 96 von ihnen mit der Bewertung „Zehn mit Auszeichnung“. Nicht zur Abschlussprüfung zugelassen wurden 0,72 Prozent. Zur Abschlussprüfung nicht angetreten sind 0,17 Prozent und 0,10 Prozent haben die Abschlussprüfung nicht bestanden.<BR \/><BR \/><b>Oberstufe<\/b><BR \/><BR \/>Von den 12.189 Oberschülern wurden 86 Prozent versetzt, 6 Prozent nicht; 8 Prozent müssen eine Nachprüfung absolvieren. 7855 Schüler besuchten eine berufsbildende Schule. 88,10 Prozent von ihnen wurden versetzt, 9,20 Prozent nicht. 2,70 Prozent wurden zur Nachprüfung geladen.<BR \/><BR \/><b>Reifeprüfung<\/b><BR \/><BR \/>Die Reifeprüfung der Oberstufe bestanden 97,66 Prozent der Schüler: 21 davon mit der Bewertung „100 mit Auszeichnung“. 1,57 Prozent wurden zur Reifeprüfung nicht zugelassen, 0,69 Prozent bestanden die Reifeprüfung nicht.<BR \/><BR \/><b>Landesberufsschulen und Fachschulen<BR \/><\/b><BR \/>Von den 1567 Absolventen der deutschen Landesberufsschulen und Fachschulen (Vollzeitausbildung) wurden insgesamt 1450 (92,53 Prozent) versetzt, 93 (5,93 Prozent) wurden nicht versetzt. Bei 1,53 Prozent wurde die Versetzung aufgeschoben.<BR \/><BR \/>Von den 763 Absolventen der dualen Ausbildung (Lehrlingsausbildung) wurden insgesamt 742 (97,38 Prozent) versetzt. 20 (2,62 Prozent) wurden nicht versetzt.