Bald Realität: Erste Hilfe wird Schulfach in Südtirol

Start als Fach im kommenden Schuljahr

„Wir wollen den Kindern und Jugendlichen die Angst vor der Ersten Hilfe nehmen und sie zu Zivilcourage animieren“, brachte es Weiß-Kreuz-Präsidentin Barbara Siri u auf den Punkt. Das Weiße Kreuz setze sich seit Jahren dafür ein, Wissen und Können zum Schutz der Gesundheit und zum richtigen Handeln in Notfällen in der Bevölkerung zu verbreiten.„Das Buch wirkt als Multiplikator, genau wie Mini Anne“, merkte Bonamico an. „Mini Anne“ ist ein „Puppen-Trumpf“ zum Üben von Wiederbelebungsmaßnahmen – für Kinder und Erwachsene. Das Weiße Kreuz hatte mehrere davon in den Schulen verteilt, die Kinder nahmen sie mit nach Hause und gaben Eltern und Geschwistern damit die Möglichkeit, selbst daran zu üben. Dieser Effekt erwartet man vom Buch, dessen Erstausgabe 2015 erschienen war, auch.Finanziert werde das Pilotprojekt vom Weißen Kreuz – Bonamico und Siri richteten dafür der Bevölkerung ihren großen Dank aus – wie berichtet, war das Weiße Kreuz heuer jene Organisation in Südtirol, die die meisten Bürger mit 5 Promille ihrer Einkommenssteuer unterstützt haben.Unterstützt wird das Projekt aber auch von der deutschen Bildungsdirektion, wie Autorin Isabella Halbeisen berichtete: „Ich hatte einen Termin mit Bildungslandesrat Philipp Achammer vereinbart und ihm meine Idee präsentiert“, die ihn wohl sofort überzeugte. „Ich war beeindruckt, als Isabella zu mir gekommen ist und mir von ihrem Traum erzählt hat, ihr Buch in die Schulen zu bringen“, so Achammer, der benfalls der heutigen Pressekonferenz des Weißen Kreuzes beiwohnte.Wie soll nun aber ein Buch in die Praxis umgesetzt werden? Zu allererst wurde eine neue Ausgabe angefertigt, zusätzlich gibt es nun auch ein Arbeitsheft für Übungen und ein Lösungsheft für die Lehrer. Im Jänner 2024 startet das Pilotprojekt an 20 Grund- bzw. Mittelschulen. Zielgruppe sind Kinder zwischen 8 und 11 Jahren. Mit dem Projekt und dem Buch wolle man Kinder und Jugendliche aufklären, informieren und sensbilisieren – es soll aber auch als Ratgeber für Eltern fungieren. Im Schuljahr 2024/25, nach dem Pilotprojekt, soll es ernst werden: An allen Grund- und Mittelschulen werde dann ein strukturierter Erste-Hilfe-Unterricht als Fach eingeführt, bestätigte auch der Bildungslandesrat.