Einen Frauenüberschuss gibt es lediglich bei den Realgymnasien (mit 52,8 Prozent) und in den Fachoberschulen in den Bereichen Grafik, Chemie und Biotechnologie. In den italienischsprachigen Schulen im MINT-Bereich liegt der Frauenanteil mit 45,3 Prozent generell höher, wenngleich auch hier bei technischen Instituten der Anteil an Schülerinnen lediglich bei 29,4 Prozent liegt.<BR \/><BR \/>All diese Zahlen sprechen dafür, das Engagement des Landesamtes für Ausbildungs- und Berufsberatung auch weiterhin zu forcieren. Dabei werden, vernetzt mit zahlreichen Partnern aus Bildung, Forschung, Wirtschaft und Kultur, spezifische Angebote aufgezeigt, die sich in besonderer Weise an Mädchen und junge Frauen richten. Außerdem wird über Frauen, die in technischen „Männerdomänen“ tätig sind, informiert, Berufs- und Karrieremöglichkeiten werden aufgezeigt: <BR \/><BR \/>„MINT-Berufe und MINT-Ausbildungen spielen eine zentrale Rolle für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Südtirols. Diese Kompetenzen sind Schlüsselqualifikationen für die Zukunft. Mit der MINT-Initiative möchten wir auch und besonders bei Mädchen und jungen Frauen, Neugierde wecken, Talente fördern und Menschen ermutigen, neue Wege in Wissenschaft, Forschung und Technik zu entdecken“, sagt Alexa Seebacher, Direktorin im Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung.<BR \/><BR \/>Informationen für alle, die mehr über die einzelnen Initiativen und Angebote erfahren möchten, oder sich über das umfassende Angebot einer Ausbildung im MINT-Bereich informieren möchten, gibt es online im Landeswebportal im <a href="https:\/\/berufsberatung-studieninfo.provinz.bz.it\/de\/mint-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bereich MINT Südtirol<\/a>. Darin finden sich Informationen zu den Berufsfeldern aus diesem Bereich, zu Angeboten für Schülerinnen und Schüler ebenso wie für Lehrpersonen.