Das Scheitern einer Taktik

Vor den Außenministern in Paris kündigte Karl Gruber an, dass die österreichische Regierung auf jeden Fall beabsichtige, zu einem späteren Zeitpunkt das Thema Volksentscheid in Südtirol vor einem zuständigen internationalen Gremium aufzuwerfen, sie betrachte die Frage kleinerer Grenzkorrekturen nicht als prinzipielle Lösung des Südtirolproblems, sondern lediglich als Korrektur früherer Grenzziehungen.