Das sind die größten Mathe-Talente Südtirols

Zu den Bestplatzierten der 2. Klasse Grundschule gehören: Luis Gasser, Dominik Stolz, Isabell Klotz, Ben Mulser, Chirstof Niedrist und Simon Krapf. - Foto: © LPA/Verena Hilber

3. Klasse Grundschule: Emil Lorenzin Rainer, Anna Burgmann, Jonas Gutmorgeth, Maximilian Micheler und Greta Festi. - Foto: © LPA/Verena Hilber

4. Klasse Grundschule: Julie Valentini, Stephan Weissensteiner, Cecilia Leonore Gurioli, Anton Villscheider, Janick Schwienbacher, Stina Malfertheiner. - Foto: © LPA/Verena Hilber

Zu den Gewinnerinnen und Gewinner der 5. Klasse Grundschule gehören: Valentina Stolz, Fabian Laimer, Matti Gasser, Nora Festi, Maja Brunner. - Foto: © LPA/Verena Hilber

1. Klasse Mittelschule: Felix Kaneider, Thea Mart, Daniel Bartolini, Marta Tratter, Matthias Schlechtleitner, Aaron Baumgartner. - Foto: © LPA/Verena Hilber

Zu den Top-Platzierten der 2. Klasse Mittelschule gehören: Liam Knoflach, Hannah Oberrauch, Filip Faustini, Jack Obexer, Niklas Grossrubatscher, Jana Heiss. - Foto: © LPA/Verena Hilber

3. Klasse Mittelschule: Sarah Ganterer, Jonas Weger, Maximilian Jäger, Damian Jocher, Jonas Rassler, Manuel Anvidalfarei. - Foto: © LPA/Verena Hilber

1. Klasse Oberschule: Hannes Hermeter, Patrick Schötzer, Esther Plieger, Laurin Eisenstecken Lintner, Alexandros Gleridis. - Foto: © LPA/Verena Hilber

2. Klasse Oberschule: Laurin Schnarf, Simon Dorfmann, Patrick Jaider, Manuel Daves, Leo Harder, Damian Stoll. - Foto: © LPA/Verena Hilber

3. Klasse Oberschule: Florian Bernard, Annalena Obexer, Anna Maria Sölva, Nathan Chizzali, Paul Patzleiner. - Foto: © LPA/Verena Hilber

4. Klasse Oberschule: Mattia Mussner, Georg, Gruber, Lorenz, Niederkofler, Simon Reichert Mair, Stefan Radovanovic. - Foto: © LPA/Verena Hilber

Zu den Gewinnerinnen und Gewinnern der 5. Klasse Oberschule gehören: David, Mairhofer, Jonas Seisl, Isabel Hintner, Emil Kompatscher, Max Mirandola, Jannik Rauter. - Foto: © LPA/Verena Hilber

Sie hatten beim Schulwettbewerb „ Känguru der Mathematik “ in den 6 Kategorien Felix (1. und 2. Grundschulklasse), Ecolier (3. und 4. Grundschulklasse), Benjamin (5. Grundschulklasse und 1. Klasse Mittelschule), Kadett (2. und 3. Mittelschulklasse), Junior (1. und 2. Oberschulklasse) und Student (3. bis zur 4. Oberschulklasse) auf Landesebene die jeweils 5 besten Ergebnisse erzielt.Dafür wurde ihnen von der Direktorin der Pädagogischen Abteilung, Gertrud Verdorfer, eine Urkunde und ein Buchpreis überreicht. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte das Trompeten-Ensemble der Musikschule Bozen unter der Leitung von Fabian Taschler.„Ein besonderer Dank gilt den 136 Schulkoordinatorinnen und Schulkoordinatoren, Lehrpersonen, Direktorinnen und Direktoren sowie den Mitarbeitenden in den Sekretariaten, die im Schuljahr 2023/2024 die Durchführung des Wettbewerbs an den Schulen in Südtirol ermöglicht haben“, betonte die Landesorganisatorin des Wettbewerbs Siglinde Doblander von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion. Der Wettbewerb findet seit 1995 jährlich weltweit am dritten Donnerstag im März statt.