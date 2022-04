Der Deutsche Orden übernimmt Mariengarten – Die Hintergründe Der Deutsche Orden übernimmt Mariengarten – Die Hintergründe

1883 wurde das Zisterzienserinnen-Kloster Mariengarten am früheren Bloshof in St. Pauls gegründet, seit 1886/87 gibt es dort eine Schule. Bald ziehen sich die Schwestern zurück und legen ihre Mittelschule und das Schülerinnenheim samt dazugehörendem Außenbereich in die Hände der Deutschordensbrüder. + von Florian Mair