Der ewige Kampf um Siedlungsraum in Altrei

Die Gründung der tirolischen Rodungssiedlung Altrei hängt, wie so vieles in der Geschichte Tirols, mit Meinhard II. zusammen. Er hat die ehemals eppanische Grafschaft Castello (im Fleimstal) dem Land Tirol eingegliedert und den ursprünglich noch unfreien Gotschalk von Bozen zu seinem Richter in Enn ernannt. Unter ihm stieg Gotschalk zum „edlen und mächtigen Ritter“ mit Schloss Runkelstein auf.