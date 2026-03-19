Über 300 Beiträge wurden im Rahmen der Aktion „Muttersprache – Worte, Stimmen, Bilder“ gesammelt. Darin haben Menschen aus Südtirol ihre Gedanken, Stimmen und Eindrücke rund um die Frage, was Muttersprache für sie bedeutet, geteilt. Die Beiträge wurden anonym gesammelt und zu einer digitalen Sammlung zusammengeführt, die nun auf dem Sprachenportal (sprachen.provinz.bz.it) zugänglich ist. Die Online-Ausstellung zeigt die sprachliche Vielfalt sowie die individuellen, oft sehr persönlichen Zugänge zum Thema Muttersprache auf.<h3>\r\nMitmachen weiterhin möglich<\/h3>Aufgrund der positiven Resonanz hat das Amt entschieden, die Möglichkeit zur Beteiligung weiterhin offen zu halten und die Initiative um ein weiteres Jahr zu verlängern. Beiträge können daher das ganze Jahr über eingereicht werden. Alle Interessierten sind eingeladen, sich aktiv einzubringen und damit die digitale Ausstellung um weitere Beiträge zu ergänzen.