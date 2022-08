DZE: Mehr Klarheit für das Veranstaltungsmanagement

Das Treffen kam durch Einsatz des Kammerabgeordneten Albrecht Plangger zustande. Dieser hatte im Vorfeld schon einige Fragestellungen gesammelt, die von verwaltungstechnischer Seite her vertieft werden konnten. SIAE Direktor Lucca Cattani und seine Mitarbeiterin Patrizia Grott gaben einen umfassenden Einblick in die Dokumentation im Zusammenhang mit der Vergabe von Ermächtigungen zur Nutzung geschützter Werke und bezüglich der Einhebung der Autorengebühren und die Verteilung derselben auf die Berechtigten.Ulrich Seitz, Direktor des DZE Südtirol betont, dass es wichtig sei, die vielen Vereine, die immer wieder Beratung im Hinblick auf die Abwicklung von unterschiedlichen Tätigkeiten mit Publikum benötigen, gerade im Bereich der bereits digitalisierten Antragsformulare gemeinsam entsprechende Schulungen angeboten werden. Denn grundsätzlich könne auf jeden Fall gesagt werden, dass immer dann, wenn Bälle, Theateraufführungen, Konzerte, Filmabende, Tanzspektakel oder Lesungen von literarischen Werken organisiert werden, das Thema der Autorengebühren ins Spiel kommt.Albrecht Plangger zeigte sich darüber erfreut, dass mit Simon Waldner, einem sehr engagierten Freiwilligen, aber auch Medienexperten, ein Vertreter der jungen Generation in der Angelegenheit von Seiten des DZE Südtirol involviert wurde, um offene Fragestellungen, gerade von neugegründeten Organisationen ebenso aufzugreifen. Alle Teilnehmer des Arbeitstisches sind sich einig, dass vor allem nach der Corona bedingten Unterbrechung von zahlreichen Veranstaltungen Klarheit vonnöten sei, um den gut angelaufenen Neustart mit nicht ausufernder Bürokratie zu begleiten.Sicher feiern ist außerdem ein Themenschwerpunkt, den das DZE Südtirol besonders aufgreift, um der Vereinswelt neben den Hilfestellungen bei Anträgen jeglicher Natur kostenlose Unterstützung bei Schwierigkeiten im Umgang mit der Lebensmittelhygiene sowie bei der richtigen Erfassung von Ausgaben und Einnahmen im Sinne der Bilanzerstellung, zu garantieren. Dazu gibt es laufend Individual-Checks, die den Organisationen von unserer Seite garantiert werden, so Seitz.