Das Gebäude wird künftig als neuer außerschulischer Lernort genutzt. Schülerinnen und Schülern in schwierigen Situationen sollen in der neuen Struktur nicht nur Angebote zur schulischen Förderung, sondern auch Wohnmöglichkeiten bekommen. Als derzeitige Eigentümerin der Immobilie hatte die Gemeinde Eppan bereits ihre Bereitschaft erklärt, das Gebäude an das Land Südtirol zu übertragen. Die Einnahmen sollen vor allem in Maßnahmen für Bildung und Jugendpolitik reinvestiert werden.<BR \/><BR \/>Es ist geplant, die bestehende Struktur in einen außerschulischen Lernort umzuwandeln, der individuelle und gruppenbezogene Bildungswege ermöglicht. So soll ein Umfeld entstehen, das praxisnahes und aktives Lernen fördert und in dem junge Menschen sich selbstständig Wissen, Kompetenzen und Werte aneignen können. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252428_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Schaffung eines weiteren außerschulischen Lernortes in der Nähe der Landeshauptstadt ist ein wichtiges strategisches Projekt im Bildungsbereich“, erklärte Landesrat Bianchi. „Neben den bestehenden Einrichtungen im Vinschgau und im Pustertal ist ein neuer Standort im Raum Überetsch\/Unterland sinnvoll positioniert. Das Gebäude der ehemaligen Grundschule Perdonig eignet sich in besonderer Weise für diesen Zweck.“<BR \/><BR \/>Der Kaufpreis in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro wird nach Eintragung des Eigentumsrechts im Grundbuch zugunsten des Landes und nach Übergabe der Liegenschaft entrichtet.