Erstes Kreativ-Atelier für Kindergartenkinder in Bozen eröffnet

Innovativer Raum zum Basteln, Experimentieren und Forschen

Im Jugend- und Kulturzentrum „Vintola18“ in Bozen ist das erste Kreativ-Atelier Südtirols für Kinder entstanden. Eingerichtet hat es die Vereinigung ReMida Bologna, die seit vielen Jahren in Bologna tätig und für ihr kreatives Recycling von Industrieabfällen bekannt ist. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten, dem Jugendzentrum „Vintola 18“ und dem Landesamt für Jugendarbeit der italienischen Landeskulturabteilung.„Das Recht auf Schönheit und Fantasie sind grundlegende Themen der Bildung als Basis für eine nachhaltige Zukunft. Ziel des Kreativ-Ateliers ist es, das Wachstum der Kinder zu fördern und Kreativität als grundlegenden Bestandteil des Lernens vom dritten Lebensjahr an zu betrachten“, richtete sich der Landesrat für italienische Schule und Kultur, Giuliano Vettorato, am vergangenen Samstag bei der Eröffnung der Räumlichkeiten an die anwesenden Kinder und Familien. „Die Förderung der Kreativität und der Interessensgebiete junger Menschen liegt mir sehr am Herzen.“ Das Projekt sei einzigartig und das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Schule und Kultur.Die Grundidee des Kreativ-Ateliers besteht darin, einen Raum zu schaffen, der von Kindern verschiedener Altersgruppen genutzt werden kann. Ihnen stehen Werkzeuge und Materialien zur Verfügung, um zu basteln, mit verschiedenen Ausdrucksformen zu experimentieren, um manuelle Fähigkeiten zu entwickeln und zu forschen und sich dabei mit anderen Buben und Mädchen auseinanderzusetzen.Am Vormittag steht der Raum den Kindergartenkindern zur Verfügung: Buben und Mädchen im Alter von 3 bis 6 Jahren können dort in Begleitung Pädagogischer Mitarbeiterinnen Kurse und Workshops besuchen. An den Nachmittagen finden in demselben Raum Aktivitäten und Initiativen für größere Kinder und Jugendliche statt. Damit kann das Atelier Kinder in den verschiedenen Entwicklungsstufen, vom Kleinkind bis zur Universität, begleiten und die nachkommenden Generationen in ihrem Wachstum unterstützen.