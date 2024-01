Am 7. Oktober 2023 verübte die palästinensische Terrororganisation Hamas ein Massaker in Israel. In einer sechsteiligen Serie ordnet Rolf Steininger, langjähriger Leiter des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, dieses Ereignis ein in den Gesamtrahmen des seit über 100 Jahren andauernden Nahostkonflikts.