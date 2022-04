„Es ist ein Heiliger“ „Es ist ein Heiliger“

„Wie werdet ihr im Gedenken mit uns sein und mit uns fühlen! Mit unserem menschlichen Verstande ist es gar nicht zu fassen, dass Gott unseren Karl zu sich genommen hat; nicht der persönliche Schmerz und alles, was damit zusammenhängt, ist das, was einem so unbegreiflich vorkommt, sondern das Gefühl, dass Gott da sein eigenstes Werk zum Stillstand bringt.“ So beginnt der Brief über das Ableben von Kaiser Karl I. von Erzherzogin Maria Theresia von Portugal , der Stiefgroßmutter Kaiser Karls, der in einer Bozner Villa gefunden wurde. + Von Karl Plunger