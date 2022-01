Grundschul-Klassenlehrperson: Ausbildung für Quereinsteigende beginnt

Die Landesregierung hat am 31. August vergangenen Jahres den neuen lehrbefähigenden Ausbildungslehrgang für Klassenlehrpersonen an den deutschsprachigen und ladinischen Grundschulen genehmigt. Dieser Lehrgang ist nun in den Startlöchern und wird im August beginnen. Das Anmeldefenster ist ab sofort bis 24. Februar 2022 geöffnet.Der von der Deutschen und Ladinischen Bildungsdirektion organisierte berufsbegleitende Ausbildungslehrgang führt Lehrpersonen mit den von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Titeln in 3 Jahren zum Erwerb der Lehrbefähigung.Der Ausbildungslehrgang setzt auf die koordinierte Verschränkung von Theorie, Praxis und Reflexion und ist als aufeinander abgestimmte Abfolge von fachdidaktischen und transversalen Themenbereichen konzipiert. Er bietet eine kontinuierliche Begleitung über den gesamten Ausbildungszeitraum von 3 Jahren.

lpa