Die Auszeichnung sei ein Grund zur Freude für die gesamte italienischsprachige Bildungslandschaft in Südtirol, kommentierte Bildungslandesrat Marco Galateo. „Ich möchte diesen Moment mit all jenen teilen, die mich auf meinem beruflichen Weg begleitet haben, sowie mit all jenen, die Tag für Tag in unseren Schulen und im Bildungs- und Ausbildungsbereich mit Leidenschaft, Professionalität und Engagement arbeiten“, betonte Gullotta bei der Verleihung.<BR \/><BR \/>Der 56-jährige Vincenzo Gullotta stammt aus Catania. Er hat in seinem Geburtsort Sprachen studiert, an der Universität Florenz erwarb er den Abschluss als „Leiter und Koordinator der sozio-erzieherischen und schulischen Dienste“. Gullotta war mehrere Jahre als Direktor an verschiedenen Schulen in Südtirol tätig. Seit 2016 war er als Inspektor am Italienischen Schulamt für den Bereich Inklusion und Schulberatung zuständig, seit 1. März 2019 ist er Bildungsdirektor und Hauptschulamtsleiter der italienischen Bildung.